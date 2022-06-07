Ранее проблемный ЖК «Ликино» в Одинцове получил кадастровый номер

Жилищный комплекс «Ликино» в Одинцовском городском округе получил кадастровый номер. В марте ЖК получил разрешение на ввод в эксплуатацию, до этого в течение нескольких лет он числился в реестре проблемных.

Пострадавшими по этому адресу были 27 дольщиков. После постановки на кадастровый учет ЖК владельцы смогут полноценно распоряжаться недвижимостью: оформить права собственности, продать, завещать и подарить квартиры. Объекту присвоили адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Ликино, дом 103А.

Этот ЖК начали строить еще в 2015 году. Дольщики должны были получить ключи от квартир летом 2016 года, но застройщик столкнулся с финансовыми трудностями и не смог сдать дом в срок.

На всех этапах завершения строительства застройщика (ООО «Красная горка») сопровождало Министерство жилищной политики региона. В том числе была оказана помощь в корректировке документации. В итоге первоначальный застройщик смог выполнить обязательства перед покупателями квартир и достроить здание.

Московская область лидирует среди других регионов по темпу строительства. С начала года здесь ввели на треть больше жилья, чем в 2021-м. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил накануне на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.