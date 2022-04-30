Ремонт почти 50 километров дорог проведут в Сергиевом Посаде

Ремонт дорог в Московской области в этом году разобьют на два этапа. В рамках первой части в Сергиево-Посадском городском округе запланированы работы на 38 участках общей протяженностью 49,7 километра. Об это сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Список первой волны ремонта ведомство сформировало с учетом предложений жителей, собранных на портале «Добродел» и в администрации городского округа.

Ремонт проведут на участках региональных автомобильных дорог Константиново — Самотовино — Нушполы (18,120 километра) и Сергиев Посад — Калязин — Торгашино — Хребтово (8,287 километра). Заявки на эти участки оставили жители на «Доброделе».

В часть списка муниципальных дорог включили 36 участков, из которых самым протяженным стал проезд от автомобильной дороги деревни Гагино до въезда в деревню Никульское (2,294 километра).

Также работы проведут в Краснозаводске, на улицах Рябиновая и Девичье Поле; в Хотькове, на улицах Дорожная, Горчакова, Станционная, Кооперативная, Первая Станционная и Первая Овражная; в поселке Богородское, на улице Подгорица; в селе Абрамцево, на улице Жуковского.

Также отремонтируют участки на левом повороте в Мишутино от главной дороги между домами № 22 и 36, подъезд к Ветеринарной клинике по адресу: Ярославское шоссе, дом № 25, — дорогу между поселком Северный и деревней Зубачево. Остальные участки дорог, попадающих под ремонт, находятся в Сергиевом Посаде.

Это только первая часть программы по ремонту улично-дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа. Второй список сформируют позднее. Работы уже начались и закончатся с наступлением осени.