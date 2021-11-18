Почти 14 километров дорог обновили в Подмосковье в рамках нацпроекта

В Пушкинском городском округе обновили покрытие на пяти участках региональных дорог протяженностью около 14 километров. Их отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ежедневный проезд стал комфортнее для более чем 125 тысяч жителей Подмосковья. Ремонт выполнили на двух участках Старого Ярославского шоссе.

Проезжую часть обновили с 31,2 по 33,6 километра от пересечения с улицей Набережной в микрорайоне Серебрянка до съезда на Ярославское шоссе, а также с 41,1 по 41,8 километра в районе съезда с Ярославского шоссе.

Автодорога служит проездом к селу Братовщина, рабочему поселку Правдинский, железнодорожной станции «Правда». Рядом расположены Благовещенская и Ильинская церкви, дворец спорта «Пушкино», Пушкинский таможенный терминал, детские сады и школы. Ежедневно здесь проезжают свыше 15 тысяч автомобилей в сутки.

Отремонтирована улица Пушкинское поле, по которой можно добраться до детского санатория, логистического центра «Пушкино», НИИ Химизации лесного хозяйства. Покрытие обновили на улицах Пушкина, Титова и улице Мичурина в рабочем поселке Лесной, которые входят в состав региональной дороги М8 Холмогоры — Лесной. Рядом находятся ювелирный и лакокрасочный заводы, школа имени В. В. Матвеева и ДК «Сириус».

В деревне Митрополье новое покрытие обустроено на улице Центральной, по которой жители деревни могут доехать до автодороги А-107. В результате ремонта проезд для более 30 тысяч автомобилистов и 80 тысяч жителей стал качественнее и безопаснее.

В этом году оценить качество ремонта подмосковных дорог может каждый житель. Уже более 3,2 тысячи человек оставили свои комментарии на портале «Добродел».