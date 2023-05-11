Подмосковье 11 мая 2023, 13:54 Раменский вошел в топ-5 округов Подмосковья по количеству выданных врачам земельных участков Министерство имущественных отношений МО

Читать 360tv в

Более 150 участков предоставили для медиков в Раменском городском округе с начала действия программы «Земля врачам». Муниципалитет вошел в пятерку самых активных по этому показателю.

В общей сложности медики получили уже 160 участков в Раменском округе. Основная часть наделов предоставлена в деревнях Григорово (56 участков), Кошерово (50) и Антоново (42).

Реклама

«Наших врачей жить по соседству вполне устраивает. За счет удачного расположения участки имеют хорошую транспортную доступность и возможность организации электроснабжения, газоснабжения», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Претендовать на земельный участок могут подмосковные врачи по одной из 37 узких специальностей. Для этого нужно иметь стаж не менее трех лет, работать в государственном учреждении и не являться участником программы «Социальная ипотека».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в областной больнице в Химках до конца года появится более 350 единиц нового медицинского оборудования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».