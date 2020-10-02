В России стартовал конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. За первое место в нем поборется проект Раменского городского округа «Экосистема — Гжельский ярус».

Раменский проект направлен на создание туристической инфраструктуры у памятника природы областного значения «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы». В этом месте можно увидеть отложения каменноугольного периода, палеонтологические объекты, а также занесенных в Красную книгу Подмосковья редких животных и растения.

При этом у геологической достопримечательности есть и проблемы, мешающие туризму. Например, черные копатели и отсутствие обозначений месторасположения древних пород, которые часто забрасывают мусором. Именно поэтому местные активисты решили создать проект и поучаствовать в конкурсе. Они хотят, чтобы в уникальном месте появились экологические тропы, туристическая навигация и инфраструктура.

От Подмосковья в конкурсе участвовал не только этот проект. Еще были заявлены «Руза заповедная» от Рузского округа, «Звенигородский вектор» от Одинцовского округа и «Журавлиный край» от Талдомского округа. При этом выйти в финал удалось только проекту «Экосистема — Гжельский ярус».

Проголосовать за один из проектов можно на сайте priroda.life. На интерактивной карте нанесены все субъекты страны, участвующие в конкурсе. Поподробнее про каждый из них можно прочитать в разделе «Финалисты». Там же доступна возможность поставить лайк. Всего для участия в голосовании было подано 115 заявок из 68 субъектов России.