Подмосковье 07 февраля 2024, 16:04 Раменский округ вошел в тройку лидеров Подмосковья по числу выданных значков ГТО в 2023 году Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Раменский округ вошел в топ-3 Московской области в неофициальном зачете по количеству знаков ГТО в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры региона.

На счету жителей округа 4,2 тысячи знаков отличия ГТО: 2,1 тысячи золотых, почти 1,2 тысячи серебряных и 974 бронзовых. Таким образом округ стал третьим среди лидеров.

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Первое место по количеству выданных знаков досталось Химкам, второе — Красногорску. Всего в 2023 году жители Московской области получили 55,5 тысячи знаков комплекса ГТО.

Напомним, на территории Московской области работает 68 центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Со списком адресов можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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