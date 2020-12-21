Раменский округ стал вторым во Всероссийском конкурсе лучших городов для детей

Подмосковное Раменское заняло второе место среди городов России по формированию дружественной семье и детству среды. Конкурс «Города для детей» провели в 11 раз.

В Раменском удалось провести множество мероприятий, направленных на повышение качества жизни малообеспеченных семей с детьми, на сохранение и укрепление здоровья особенных детей, на воспитание в ребятах любви к родине.

Конкурс прошел уже 11 раз. Его проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этом году в тройку лидеров вошло подмосковное Раменское. Городской округ стал вторым среди муниципалитетов с населением более 100 тысяч человек. Победителем конкурса в этой номинации стал Норильск, а третье место занял Новочебоксарск.

Конкурс проводят в рамках программы Фонда, которая направлена на создание дружественной семье и детству среды в российских городах и селах, на защиту и поддержку детей и семей с детьми.

Участники программы участвуют в семинарах-стажировках, где разных населенных пунктов обмениваются опытом, знакомятся с лучшими социальными практиками по укреплению семейных ценностей, профилактике детского и семейного неблагополучия, поддержке детей-сирот, детей с особенностями развития, трудных подростков, вступивших в конфликт с законом и обществом.

За время проведения конкурса в нем приняли участие почти тысяча муниципалитетов России. В этом году участниками стали 178 субъектов.