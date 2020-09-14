Раменский МФЦ назвали лучшим в России за прошлый год

Многофункциональный центр в Раменском стал лучшим в России по итогам прошлого года. Жителям там оказывают более 600 тысяч услуг в год. Об этом рассказала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Подмосковье победило в двух номинациях Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2019 года. Всего в нем приняли участие представители 71 субъекта страны.

«Московская область стабильно входит в топ регионов страны с самым высоким уровнем качества оказания госуслуг. Это подтверждают позиции нашей области во всероссийских конкурсах и рейтингах. Так, в конкурсе „Лучший МФЦ — 2019“ подмосковный центр Раменского стал победителем среди крупных городов с населением свыше 100 тысяч человек», — отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

В МФЦ в Раменском работает 22 окна. За год там оказывают более 600 тысяч услуг.

А лучшим проектом МФЦ назвали «Систему зеркального мониторинга» деятельности центров «Мои документы» Подмосковья. Она начала работать в 2018 году.

С помощью системы собирают, систематизируют и представляют показатели работы сети центров услуг «Мои документы» в реальном времени.

Благодаря системе можно отследить время ожидания в очереди, проконтролировать соблюдение стандартов и фирменного стиля офисов, узнать результаты опросов посетителей о качестве оказания услуг.

Всего в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» участвовало 148 офисов. Участники соревновались в таких номинациях, как «Лучший МФЦ», «Лучший проект МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ».