15 августа 2023, 15:49
Раменский колледж вошел в топ-10 на чемпионате мастерства «Профессионалы»
Отборочный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» прошел в колледже связи № 54 имени Вострухина. По итогам отбора Раменский колледж вошел в десятку лидеров. Участие в конкурсе приняли представители 21 региона России.
В пресс-службе Министерства образования Московской области заявили, что регион в компетенции «Электроника» представлял студент Раменского колледжа Максим Давыдов. За три дня конкурсант выполнял задачи по схемотехническому проектированию электронных устройств, их проектированию на основе печатного монтажа, а также делал работы по диагностике, ремонту и программированию электронных устройств.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.
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