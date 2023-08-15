Подмосковье 15 августа 2023, 15:49 Раменский колледж вошел в топ-10 на чемпионате мастерства «Профессионалы» ⁣ Министерство образования Московской области

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Отборочный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» прошел в колледже связи № 54 имени Вострухина. По итогам отбора Раменский колледж вошел в десятку лидеров. Участие в конкурсе приняли представители 21 региона России.

В пресс-службе Министерства образования Московской области заявили, что регион в компетенции «Электроника» представлял студент Раменского колледжа Максим Давыдов. За три дня конкурсант выполнял задачи по схемотехническому проектированию электронных устройств, их проектированию на основе печатного монтажа, а также делал работы по диагностике, ремонту и программированию электронных устройств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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