Раменские врачи удалили кисту размером с кулак из груди ребенка

Двухлетняя девочка поступила в больницу в плановом порядке. Родители рассказали, что с шестимесячного возраста у нее присутствует опухоль, которая не доставляет малышке болевых ощущений, но растет.

В отделении детской хирургии Раменской больницы провели обследование и выявили объемное новообразование в области грудины. Поскольку девочке не было больно, родители долгое время не обращались к врачам и новообразование увеличивалось.

Было принято решение оперировать. Хирурги аккуратно удалили опухоль вместе с капсулой, не нарушив ее целостности. Это было важно, чтобы не допустить излития содержимого и рецидива заболевания. Удаленное новообразование оказалось дермоидной кистой размерами восемь на девять сантиметров — с большой кулак взрослого.

«Такие опухоли не проходят самостоятельно. Более того, со временем растет риск прорыва гнойного содержимого в грудную клетку или брюшную полость, что спровоцировало бы развитие инфицирования и дальнейшего воспаления», — рассказал заведующий отделением, кандидат медицинских наук Владимир Хабалов.

Операция прошла успешно. На место опухоли наложили аккуратный косметический шов и выписали ребенка домой.

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