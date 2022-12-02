Подмосковье 02 декабря 2022, 20:29 Раменские врачи провели сложную операцию на руку беременной женщине

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Врачи в Раменском округе провели сложную операцию женщине, прибегнув к местной анестезии. Пациентка раздробила локоть на 36 неделе беременности.

Инцидент произошел с Анной Меньшиковой осенью. Женщина поскользнулась на мокрой ступеньке и упала на руку.

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«Нужно было сгруппироваться и упасть не на живот. Поэтому упала на бок, но весь основной удар с высоты роста пришелся на руку, на локоть. И получилось так, что я его очень сильно по сути раздробила», — отметила пострадавшая.

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Женщину экстренно госпитализировали. Анестезиологи вместе с врачами родильного отделения приняли решение делать операцию под местным наркозом. Врач-травматолог Андрей Москальченко отметил, что подобные операции проводятся довольно редко, оттого они и считаются сложными.

Операция длилась полтора часа и закончилась успешно. До родов оставалось еще около месяца, поэтому у Анны было время на восстановление. К счастью, травма, операция и стресс никак не сказались на ребенке. 25 октября женщина родила девочку, которую назвали Александрой.

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