Раменская ЦРБ скоро откроет двери для заболевших COVID-19. Здесь подготовили 120 коек

Источник фото: телеканал «360»

Для куратора перестройки, заместителя гендиректора «Мосавтодора» Александра Терешкова это 30-й объект, к которому он причастен, и уже десятый, который он сдает и несет ответственность за него лично. Один из руководителей областного «Автодорстроя» уже две недели не был дома — не хочет подвергать опасности семью. Александр поделился, что часть его коллег по стройкам уже лежат в больницах, что недавно строили.

Источник фото: телеканал «360»

«Предыдущая моя работа — это руководство всем капремонтом области в здравоохранении. И так получилось, что руководство попросило усилить меня в Минтрансе, но вернули, когда родина потребовала, и в исполнение своего гражданского долга я этим занимаюсь сейчас», — рассказал заместитель гендиректора ГБУ «Мосавтодор» Александр Терешков.

Как признался Александр за кадром, видя ситуацию в целом, ему хотелось бы сдавать объекты еще быстрее, но часть работ технологически нельзя завершить и за сутки.

Источник фото: телеканал «360»

В Раменской центральной районной больнице новые помещения подготовили всего за шесть дней. Перепрофилирование началось в стенах старого корпуса 28 апреля, сегодня подключают последние розетки. В ближайшие пару дней приедет все наполнение для палат, а уже примерно с 10 мая клиника будет готова оказывать помощь инфекционным больным.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы ожидаем оборудование, мебель — и мы будем готовы работать. Здесь, в здании, которое мы перепрофилируем, — 120 коек, они все оснащены кислородом, и шесть из них готовы оказывать помощь тяжелым пациентам — это ИВЛ», — сообщил и. о. главного врача ГБУЗ «Раменская ЦРБ» Евгений Боровков.

Источник фото: телеканал «360»

Скорость отделки и введения в эксплуатацию — невероятная, Московская область хочет быть готова к любому развитию событий, а потому темпы строительства и отделки на объектах не снижают. Над этим корпусом работали не покладая рук круглосуточно около сотни человек. Высокая скорость, к слову, на качество никак не повлияла.

Источник фото: телеканал «360»

«Была организована работа в две смены, день-ночь. В смене около 30–40 человек, ребята молодцы, они стараются и относятся к своему труду очень усердно, серьезнее, чем в обычной жизни», — рассказал генеральный директор подрядной организации Дамир Хусаинов.

Источник фото: телеканал «360»

Напомним, что ежедневный прирост заболевших COVID-19 в области сегодня составляет 5–7 процентов от общего числа зараженных, пару недель назад эта цифра была в несколько раз выше.

В рекордные сроки в Подмосковье удалось построить и перепрофилировать почти два десятка инфекционных клиник. Новые больницы рассчитаны почти на восемь тысяч пациентов. В бюджете Подмосковья на борьбу с COVID-19 выделили еще около 27 миллиардов рублей.