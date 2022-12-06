Подмосковье 06 декабря 2022, 09:54 Раменская областная больница отметила 155-летний юбилей

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Раменская областная больница отметила 155 лет с момента основания. Все начиналось с небольшого больничного отделения на фабрике, а теперь это одно из крупнейших медицинских учреждений Подмосковья.

Сегодня Раменская областная больница располагается в современном помещении и оснащена новейшим оборудованием. Здесь работает более 2000 медиков.

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«Самое главное — это люди, человеческий капитал. Кто писал, пишет и будет писать историю вашей больницы. И кому доверили 340 тысяч ваших жителей жизнь свою и здоровье», — отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина.

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Торжественное мероприятие по случаю юбилея больницы прошло в Доме культуры имени Воровского.

«Все зависим от вашего добросовестного дерзновенного труда, и вы продолжаете нашу жизнь, лечите нас. За это, конечно, огромное спасибо и низкий поклон от всех жителей, которые прошли через ваши заботливые руки», — сказал депутат Государственной думы Роман Терюшков.

За особые заслуги в профессиональной деятельности медики получили награды и благодарственные письма. В конце вечера сотрудники больницы и гости праздника вместе исполнили гимн врачей.

«Я хочу пожелать вам всем здоровья, хочу пожелать вам, чтобы люди, которые окружают вас, <…> всегда находили время вам сказать добрые слова, сердечные слова», — сказал глава городского округа Раменское Виктор Неволин.

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