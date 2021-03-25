Раменская больница получила 17 машин для обслуживания пациентов на дому

В Раменскую центральную районную больницу поступили 17 машин для службы неотложной помощи. Врачи будут использовать автомобили для обслуживания вызовов на дому. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что в регионе продолжают покупать автомобили для медицинских учреждений области. «Это позволяет участковым специалистам оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам на дому. Новые автомобили для обслуживания пациентов в Раменском в ближайшее время будут запущены в работу — как только пройдут необходимую процедуру оформления и регистрации», — уточнила Стригункова. Машины закупили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021–2025 годы.