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    25 марта 2021, 16:56

    Раменская больница получила 17 машин для обслуживания пациентов на дому

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Раменскую центральную районную больницу поступили 17 машин для службы неотложной помощи. Врачи будут использовать автомобили для обслуживания вызовов на дому. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

    Раменская больница получила 17 машин для обслуживания пациентов на дому

    Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что в регионе продолжают покупать автомобили для медицинских учреждений области.

    «Это позволяет участковым специалистам оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам на дому. Новые автомобили для обслуживания пациентов в Раменском в ближайшее время будут запущены в работу — как только пройдут необходимую процедуру оформления и регистрации», — уточнила Стригункова.

    Машины закупили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021–2025 годы.