Ралли на педальных машинках для детей пройдет в Ленинском округе 9 октября | 360°

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Ралли на педальных машинках для детей пройдет в Ленинском округе 9 октября

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Закрытие сезона ретроавтомобилей «Чайка-клуба» завершится в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 9 октября. В этот день там пройдет ралли для детей на исторических педальных машинках.

Заезд можно будет совершить на одном из экспонатов выставки детских машин. Ее организует клуб исторического автотранспорта.

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Самые популярные педальные машинки представят на площадке перед научно-культурным центром «Музей В. И. Ленина». Среди них «Москвичи». Которые производили с середины 60-х до начала 90-х годов прошлого века. Гости также смогут прокатиться на моделях «Нева», «Оренбуржец», «Кроха» и «Циклоп». Также на территории будут работать мини-мойка и мини-заправка. На мероприятии проведут концерт духового оркестра «Мосбрас», игру в городки, дефиле автомобилей и первенство по фигурному вождению.

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К участию допустят детей ростом не выше 125 сантиметров. Победители получат призы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил педагогов Подмосковья с профессиональным праздником. Он вручил лучшим учителям региона награды и поблагодарил их за труд.

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