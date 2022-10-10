Ралли на детских машинках времен СССР провели в Ленинском округе | 360°

Все новости

Важное

10 октября 2022, 14:30

Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца военной спецоперации и пообещал поддержку

Подмосковье

10 октября 2022, 14:29

Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме

Реклама

Подмосковье

10 октября 2022, 14:25

Воробьев отметил успехи школы в Орехово-Зуеве и учителя Дмитрия Лутовинова

Спецоперация

10 октября 2022, 14:22

ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области

Подмосковье

10 октября 2022, 14:20

Центры поддержки семей мобилизованных откроют в Подмосковье — Воробьев

Подмосковье

10 октября 2022, 14:13

Сергиев Посад, Истра и Серпухов стали самыми популярными направлениями у пользователей каршеринга в Подмосковье

Армия

10 октября 2022, 14:13

Фейк: на аэродроме в Калужской области уничтожены два Ту-22М3

Подмосковье

10 октября 2022, 14:13

Воробьев отметил роль волонтеров при доукомплектации мобилизованных в Подмосковье

Общество

10 октября 2022, 14:11

Пугачева впервые выступила с официальным заявлением после отъезда из России

Подмосковье

10 октября 2022, 13:22

Ралли на детских машинках времен СССР провели в Ленинском округе

Читать 360tv в

Заезд на педальных машинках из СССР прошел в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские». Событие стало частью закрытия сезона ретроавтомобилей.

Реклама

Девчонки и мальчишки смогли порулить машинками, о которых мечтали все дети в СССР. Среди них были модели «Москвич», «Кроха», «Нева», «Оренбуржец» и «Циклоп». После заезда юные водители смогли побывать со своими авто на заправке и мойке.

Главное мероприятие — закрытие сезона ретроавтомобилей — было организовано «Чайка-клубом». Его основатель Роман Пинаев объединил владельцев автомобилей «Чайка» и «Волга» в 2017 году. Участники клуба представили зрителям лучшие экземпляры отечественного автопрома.

Машины, представленные в «Горках Ленинских», были предметом роскоши по меркам СССР. Средний возраст автомобилей — 60 лет.

Ранее стало известно, что в Котельниках прошел конно-спортивный фестиваль «Золотая осень» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Дети

Музеи

Фестивали

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама