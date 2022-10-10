Ралли на детских машинках времен СССР провели в Ленинском округе | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Ралли на детских машинках времен СССР провели в Ленинском округе

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Заезд на педальных машинках из СССР прошел в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские». Событие стало частью закрытия сезона ретроавтомобилей.

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Девчонки и мальчишки смогли порулить машинками, о которых мечтали все дети в СССР. Среди них были модели «Москвич», «Кроха», «Нева», «Оренбуржец» и «Циклоп». После заезда юные водители смогли побывать со своими авто на заправке и мойке.

Главное мероприятие — закрытие сезона ретроавтомобилей — было организовано «Чайка-клубом». Его основатель Роман Пинаев объединил владельцев автомобилей «Чайка» и «Волга» в 2017 году. Участники клуба представили зрителям лучшие экземпляры отечественного автопрома.

Машины, представленные в «Горках Ленинских», были предметом роскоши по меркам СССР. Средний возраст автомобилей — 60 лет.

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