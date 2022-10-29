«Ракеты к нам прилетали на соседнюю улицу». Жительница Белгородской области рассказала о постоянных обстрелах ВСУ | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 10:00 «Ракеты к нам прилетали на соседнюю улицу». Жительница Белгородской области рассказала о постоянных обстрелах ВСУ Жительница Белгородской области рассказала об обстрелах со стороны ВСУ

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Жительница Белгородской области рассказала, что решила временно переехать в Подмосковье вместе с сыном, потому что украинские боевики на регулярной основе обстреливали ее населенный пункт. Поезд с белгородчанами сегодня утром прибыл на вокзал в Подольск.

«Когда уезжали, еще нормально было, но прилетали к нам ракеты на соседнюю улицу», — поделилась она в беседе с «360».

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Всех жителей Белгородской области, которые прибыли в Подмосковье, разместят в комфортных условиях, обеспечат питание, после адаптации решат вопрос с записью в детские сады и школы. Взрослым помогут с работой.

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На вокзале встречать жителей помогли волонтеры Подмосковья. Они помогли выгрузить вещи из вагонов, проводили людей к автобусам, раздали сухпайки.

«Дай бог всем здоровья и мира. Чтобы детки, мамы и папы все вместе были и не пришлось никуда уезжать», — поделилась одна из волонтеров

Украинские военные в течение последних нескольких месяцев регулярно наносят удары по приграничным территориям в Белгородской области. Накануне боевики обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе, пострадало здание фермы.