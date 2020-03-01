Ракеты для полетов в космос создадут школьники. Поможет программа «Сириус-2020» в Королеве

Источник фото: телеканал «360»

Образовательную площадку «Сириус» поручил создать президент России Владимир Путин. Здесь дети занимаются наукой и готовятся покорять космос. Сейчас школьники придумывают новинки для новых двухступенчатых ракет. Они должны стать быстрее, легче и просто круче.

Источник фото: телеканал «360»

В программе «Сириус-2020» участвуют более 120 школьников из 34 регионов страны. Образовательная программа посвящена космическим технологиям.

Бок о бок свои первые шаги в науке делают учащиеся из Воронежской области и Свердловской. Хотя, ракеты они проектируют уже не первый год. «Каждый ученик может создать свою ракету», — уверен Ярослав Ровный, участник космической программы «Сириус-2020».

Источник фото: телеканал «360»

Школьники построят ракету около полутора метров в высоту. Это будет настоящая учебная ракета, которую обязательно запустят. А заниматься такими разработками, конечно, лучше всего в космическом центре страны — Королеве.

Источник фото: телеканал «360»

«Была серьезная борьба между несколькими региональными центрами, но те условия, которые предоставила Московская область, оказались самыми подходящими», — отметила руководитель регионального Центра Майя Майсурадзе.

Источник фото: телеканал «360»

В космической программе пять направлений для работы. Кураторы уверены, что разработки школьников могут пригодиться. Например, они помогут сделать запуски ракет менее энергозатратным.

Источник фото: телеканал «360»

«С моей точки зрения, промышленность и ракетостроение должны развиваться таким образом, чтобы делать запуски более экономически оправданными, более энергоэффективными и, как следствие, дать многим из нас возможность побывать в космосе в качестве космических туристов», — заявил куратор в космической программе «Сириус-2020» Виталий Олейников.

Источник фото: телеканал «360»

Обучение в Королеве закончится 15 марта. Среди ребят, которые и так прошли отбор из восьми тысяч кандидатов, выберут лучших. Они поедут в сочинский «Сириус», где продолжат обучаться и заниматься проектами.