Подмосковье 21 ноября 2023, 15:28 Ракетостроительному предприятию «Факел» в Химках исполнилось 70 лет Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» в Химках — лидер среди разработчиков систем противовоздушной и противоракетной обороны. Предприятие отметило 70-летний юбилей.

Конструкторское бюро основал ученый, дважды Герой Социалистического Труда Петр Дмитриевич Грушин. Предприятие специализируется на производстве зенитной, авиационной и противоракетной техники.

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«Машиностроительное конструкторское бюро „Факел“ имени академика Грушина — это одно из крупнейших предприятий Химок. Поздравляю трудовой коллектив с этим знаменательным юбилеем! „Факел“ по праву называют первопроходцем отечественного ракетостроения. За 70 лет здесь разработали свыше 50 типов зенитных ракет и их модификаций для систем ПВО», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Первую зенитную ракету, созданную на «Факеле», приняли на вооружение в 1957 году. Она впервые поразила реального противника в воздухе.

«Мы придали новый импульс развитию предприятия. За последние пять лет завершены государственные испытания по пяти изобретениям. Хочу поблагодарить всех сотрудников за работу, терпение, трудовую доблесть и верность предприятию», — сказал директор МКБ «Факел» Виктор Доронин.

За 70 лет в конструкторском бюро «Факел» разработали более 50 видов зенитных ракет. Этими системами противовоздушной обороны вооружены более 60 стран мира.

Поддержка инвесторов — одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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