Подмосковье 29 ноября 2022, 20:32 Ракетостроение станет новым направлением дополнительного образования в школах Королева

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В Королеве в этом учебном году откроется пять мини-квантумов — площадок дополнительного образования. К уже известным направлениям, среди которых ботаника, роботостроение и IT, добавится ракетостроение.

Развитие дополнительного образования глава наукограда обсудил с советом директоров средних образовательных учреждений. В будущем такие площадки появятся в каждой школе округа.

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«Каждый должен дать минимум один проект. Идеальная история, чтобы проектом занимался не один ребенок, а команда», — отметил глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

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Свои достижения ученики продемонстрируют на всероссийской научно-инженерной олимпиаде «Кванториада». Команды из Королева покажут свои проекты 12 апреля 2023 года.

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