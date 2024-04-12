Подмосковье 12 апреля 2024, 21:22 Ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Подмосковья представила вакансии на выставке «Россия» Сергей Хакимов

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День космонавтики отметили на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Почти 2,5 тысячи человек посетили стенд Московской области, где Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева представила информацию о пилотируемой космонавтике.

В Министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что специалисты ведущего предприятия в области ракетостроения «Энергия» на протяжении дня рассказывали о прошлом и настоящем этой отрасли, делали акцент на своей деятельности.

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Они также отвечали на вопросы о производстве космических кораблей, средствах вывода на орбиту и автоматических космических комплексах.

В рамках всероссийской ярмарки трудоустройства РКК «Энергия» предоставила возможность стать частью космической команды и предложила на выставке широкий спектр вакансий для потенциальных соискателей.

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