Районную поликлинику в Видном ждет капитальный ремонт

Районную поликлинику в Видном Ленинского городского округа ждет капитальный ремонт. Уже в ближайшее время начнутся проекто-изыскательские работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Руководство Московской области включило в госпрограмму капитального ремонта здание районной поликлиники по обслуживанию взрослого населения в Видном. Проектно-изыскательская работа будет проведена уже в ближайшее время.

Местная жительница Татьяна Блинова заметила, что здание уже очень давно не ремонтировалось: «Жалко и пациентов и врачей. Надеюсь, что уже совсем скоро смогу посещать отремонтированную и современную поликлинику. Чтобы даже не как в Москве, а еще лучше!»

Во время встречи с и. о. министра здравоохранения Московской области Екатериной Огневой жители обратились с просьбой отремонтировать амбулатории и построить поликлиники в новых микрорайонах. Уже обветшали амбулатории в поселках Володарского, Развилка, Измайлово, деревне Дрожжино. Екатерина Огнева пояснила, что начинать в любом случае надо с проектно-изыскательских работ, прохождения экспертизы. Каждый медицинский объект, требующий ремонта, будет взят на контроль, пообещала и. о. главы Минздрава региона. Уже принято решение о включении в госпрограмму капремонта амбулатории в Дрожжине.

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О своем поликлиническом комплексе мечтают жители самого отдаленного населенного пункта Ленинского округа — сельского поселения Володарское. Как отметил глава муниципалитета Валерий Венцаль, «наша задача — добиться внесения этого объекта в государственную программу, под него уже определен земельный участок». Предусматривается возможность включения в госпрограмму и строительства поликлиники в густонаселенном микрорайоне Купелинка в Видном, под нее также уже есть земельный участок. В самое ближайшее время в этом микрорайоне откроется офис врача общей практики.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

За рядом застройщиков закреплены обязательства по строительству поликлиник: так, в «Римском квартале» на Развилке должна появиться поликлиника на 190 мест, в «Зеленых Аллеях» — на 100 мест. В 2021 году начнется строительство поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне «Пригород Лесное» в сельском поселении Молоковское, планируемое окончание работ — 2023 год.

«Наш быстро растущий муниципалитет также быстро прирастает новыми жителями. В этом году достигнут рекордный прирост — порядка 20 тысяч жителей. Это требует, чтобы все системы жизнеобеспечения работали как часы и здравоохранение в первую очередь, — сделал акцент глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль. — Администрацией района прилагаются все усилия к тому, чтобы существующие медицинские учреждения отвечали современным требованиям, чтобы открывались новые, чтобы оборудование в них было современным».

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Валерий Венцаль напомнил, что за последние три года медикам было выделено 40 квартир. Все льготы для врачей сохранены, и они будут действовать в будущем году. К ним добавилась еще одна — компенсация затрат на аренду жилья сотрудников системы здравоохранения. С созданием Ленинского городского округа и формированием централизованного бюджета возможно внедрение дополнительных льгот для закрепления медицинских кадров.

И. о. главы областного Минздрава Екатерина Огнева назвала систему здравоохранения, касающуюся каждого жителя Московской области, самой болевой точкой. «В системе здравоохранения невозможно одномоментное решение всех проблем, но по самым актуальным вопросам принимаются точечные решения», — добавила Екатерина Огнева. По ее словам, из областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт здания в Расторгуеве, где размещались 3-е хирургическое и офтальмологическое отделения, и работы уже ведутся.