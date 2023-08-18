Подмосковье 18 августа 2023, 03:30 Районную больницу в Видном отремонтируют до конца года Официальный сайт ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница»

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В Видном отремонтируют районную больницу на проспекте Ленинского Комсомола. Объявление о конкурсе на поиск подрядчика опубликовали на портале «ЕИС Закупки», работы планируют провести до конца года.

Как сообщили в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, после заключения договора застройщику предстоит провести отделочные и общестроительные работы. Заявки принимают до 4 сентября, начальная цена контракта составляет почти 50 миллионов рублей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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