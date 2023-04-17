Подмосковье 17 апреля 2023, 13:56 Радумльскому лицею-интернату в Солнечногорске присвоили имя Василия Татищева

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Радумльскому лицею-интернату в Солнечногорске по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева присвоили имя российского историка и государственного деятеля Василия Татищева. Он провел последние годы жизни в усадьбе Болдино, которая сейчас находится на территории округа, и был похоронен недалеко от нее.

«С просьбой увековечить память знаменитого российского историка, судьба которого тесно связана с Солнечногорском, мы обращались в адрес губернатора. Благодарю Андрея Юрьевича за поддержку данной инициативы», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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Радумльский кадетский корпус открылся 1 сентября 2014 года. Его воспитанники не раз становились победителями кадетских слетов, спортивных и других соревнований.

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