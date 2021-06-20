Подмосковные врачи в свой профессиональный день рассказали, что для них помогать людям — это призвание. А в работе самое приятное — видеть результат и слышать слова благодарности от пациентов. В воскресенье губернатор области Андрей Воробьев пообщался с сотрудниками поликлиники № 1 ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница».

Первыми губернатора в коридоре больницы встретили пациенты, которые пришли на прививку. Воробьев пообщался с ними, рассказал, как важно носить маски, и поделился своим опытом.

Врачи признались губернатору, что ситуация сейчас непростая. Самая напряженная работа — в инфекционных отделениях, пандемия снова проверяет медиков на прочность. Приходится возвращаться в красные зоны. Спасать жизни нужно круглосуточно — отмечать широко просто некогда.

«Все эти дни растет число новых случаев. Радостного особо ничего нет. Но есть одно — наши врачи. Поэтому я приехал, чтобы поздравить вас. Праздничный день для вас рабочий, а у всех выходной. Спасибо вам и всем врачам, что вы есть у нас, что приезжаете, спасаете, лечите. Большие молодцы!» — сказал Воробьев.

В учреждении работают только профессионалы. Всех их объединяет любовь к работе и желание помочь людям.

«Рентгенологом я стал потому, что многие мои одногруппники стали рентгенологами, посоветовали. Сейчас втянулся в эту специальность, очень нравится. Самое приятное в работе — услышать от пациента „большое спасибо“», — рассказал «360» врач-рентгенолог Кирилл Армад. Медик отметил, что ему всегда нравилось заниматься диагностикой, выявлять сразу же все патологии, помогать лечить пациентов.

Травматолог-ортопед, заслуженный врач Подмосковья Михаил Никитин признался, что в Одинцовской областной больнице он работает уже 43-й год.

«Почему выбрал такую профессию, трудно сказать. Я еще маленький был. В школе был очень хороший преподаватель по биологии. Старший брат у меня врач. Больше всего в профессии меня радует результат. В травматологии результат виден очень быстро — когда вправил или прооперировал», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что есть болячки, которые подолгу приходится лечить. Но всегда приятно добиваться хорошего результата.

Поздравления прямо на рабочем месте — и для медсестер пунктов вакцинации. Сейчас в одну смену в Одинцовской областной больнице принимают около 30 желающих сделать прививку. Участковый терапевт Светлана Макарова рассказала, что сейчас жители стали активно прививаться от коронавируса.

«Вакцинация идет активно, запись полная на неделю вперед. Два кабинета работает, расписание полностью заполнено. В выходной расписано все полностью. Приходят разные возрастные категории — молодые, пожилые, среднего возраста. У нас несколько вакцин на выбор. В основном делают „Спутник V“», — сообщила она.

Пациентка, которая работает в службе 112, рассказала губернатору, как обстоят дела с вызовами.

«Очень напряженно. Мы домой приходим вымотанные, говорить не хочется, число звонков увеличивалось. Жалуются на повышение температуры», — рассказала девушка.