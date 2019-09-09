Радость для малышей. Две игровые площадки открылись в Лобне

В городском округе Лобня торжественно открылись девять новых детских игровых комплексов. Два из них установлены по программе губернатора Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Игровые комплексы появились во дворе дома № 18 по Букинскому шоссе и во дворе дома № 19 по улице Ленина. В микрорайонах Букино и Центральный построены настоящие мини-парки с аттракционами.

Площадь игрового комплекса на Букинском шоссе составляет 450 квадратных метров. Площадка стилизована под замок, на ее территории установлены игровые формы — башенки, различные горки, качели, карусели и многое другое, что придется по душе юным жителям и гостям Лобни.

Источник фото: администрация городского округа Лобня

На улице Ленина площадка площадью также 450 квадратных метров выполнена в яркой цветовой гамме и также стилизована под замок. Новый комплекс очень украшает большой двор. Площадка оснащена полноценным комплектом игровых элементов.

На обеих площадках уложено качественное резиновое покрытие, которое полностью безопасно для ребят.

Как рассказал глава городского округа Лобня Евгений Смышляев, на открытие площадок собрались многие жители домов, расположенных по Букинскому шоссе.

Источник фото: администрация городского округа Лобня

«Праздники прошли очень ярко — с хлопушками, танцами, песнями и улыбками детей. Приятно видеть, как радуются малыши, играя на этих площадках!» — отметил глава муниципального образования.

Жительница дома № 19 по улице Ленина Марина Сафонова напомнила, что открытия детской площадки в ее дворе очень ждали.

«Двор огромный — два дома с двумя корпусами. Так что это событие мы ждали давно. Хотим от всего двора выразить благодарность губернатору и администрации за такую чудесную площадку. Наши дети в восторге!» — призналась Марина Сафонова.

Источник фото: администрация городского округа Лобня

Начальник МКУ «Управление по работе с территориями» Виталий Евстегнеев пояснил, что площадка была организована по губернаторской программе: «За средства из местного бюджета было выполнено основание под площадку, благоустройство прилегающей территории, подходные дорожки». Также Виталий Евстегнеев пообещал, что согласно поручению главы, в ближайшее время рядом с площадкой в рамках благоустройства оборудуют несколько элементов воркаута.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева по комплексному благоустройству дворовых территорий позволяет создать комфортные места притяжения для жителей. Все они выполняются с широким выбором тематики и набора игровых элементов.