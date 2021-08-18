Подмосковный штаб по «Социальной газификации» подвел итоги работы за два месяца

Работы над президентским проектом «Социальная газификация» продолжаются в Московской области уже два месяца. Основные итоги работы и планы на будущее обсудили на заседании регионального штаба по реализации проекта под руководством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

По традиции кроме глав городских округов в заседании приняли участие старосты населенных пунктов. На этой неделе для участия в обсуждении приехали представители из городских округов Клин и Солнечногорск.

До конца года в этих муниципалитетах к газу подключат 7660 домов, в которых проживают более 18,6 тысячи жителей. На сегодняшний день 193 владельца жилой недвижимости заключили договоры на социальную газификацию. Это могут сделать только те, чье жилье официально зарегистрировано.

Работы по проектированию и прокладке газопроводов до границ земельного участка ведутся в 39 городских округах Московской области. Для жителей это полностью бесплатная услуга. Платить необходимо только за подключение к дому. «Социальная газификация» предусматривает подключение домов только в тех населенных пунктах, где уже есть газопроводы. Но жителей сел, где трубы не протянуты, также подключат, но уже по новым программам.

Об этом рассказал вице-премьер Московской области Евгений Хромушин.

«Если газопровод не был ранее подведен в населенный пункт, то в этом случае домохозяйства, также без привлечения средств граждан, будут газифицированы в рамках совместной программы правительства Московской области и „Газпрома“, рассчитанной на период до 2025 года, — она коснется еще 14 тысяч человек — и губернаторской программы „Новая газификация“, которая позволит в срок до 2030 года дополнительно газифицировать домохозяйства, в которых проживают 72 тысячи человек», — рассказал он.

Участники заседания отметили, что важно не только подключить дом к газу, но и следить за его исправностью. На сегодняшний день в Московской области более 2,7 миллиона квартир и домов имеют газовое оборудование. Проводить профилактические осмотры и устранять возможные неполадки могут только специализированные организации по договору технического обслуживания.

«Заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования необходимо каждому абоненту. Это важно в первую очередь для обеспечения безопасности жителей Подмосковья и их домов», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Список специализированных организаций опубликован на сайте Министерства энергетики Подмосковья.