Подмосковье 01 декабря 2022, 12:39 Работы Рубенса выставят в «Новом Иерусалиме»

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Выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» пройдет в музее «Новый Иерусалим» с 9 декабря по 14 мая. На ней представят 67 работ художников фламандской школы, в том числе работы Питера Пауля Рубенса, одна из которых ни разу не была в России.

В экспозиции вошли работы Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного и других мастеров. В том числе редкие произведения, среди которых единственная подписанная работа художницы Йоанны Вергаувен. Их привезут из девяти музеев.

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Глава Минкультуры региона Василий Кузнецов отметил, что подобные выставки с широкой географией стали традиционными для музея. Учреждение знакомит жителей с произведениями великих художников.

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«В этот раз в центре внимания непревзойденный Рубенс и влияние его творчества на современников и последователей — среди них и всемирно известные имена, и редкие художники, встреча с картинами которых — большая удача. Уверен, что выставка будет интересна самому широкому кругу зрителей», — сказал он.

В центре выставки будут работы Питера Пауля Рубенса «Коронование Роксаны Александром Македонским» и «Французский король Генрих IV использует счастливую возможность для заключения мира».

Куратор выставки Вадим Садков рассказал, что задача экспозиции — показать разнообразие работ фламандцев и эволюцию их жанровой типологии.

«Другая ее важная задача — исследование проблемы взаимоотношений ярких творческих индивидуальностей, возглавлявших и организовывавших деятельность процветавших художественных мастерских, их учеников и ассистентов, коллективно трудившихся над исполнением многочисленных, подчас трудоемких, заказов», — добавил он.

Для посетителей также проведут лекции, тематические экскурсии и концерты.

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