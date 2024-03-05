Подмосковье 05 марта 2024, 13:35 Работы по содержанию дорог провели в 6 округах Подмосковья Пресс-служба Минтранса МО

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Работники «Мосавтодора» провели работы по содержанию дорог в Подмосковье. В региональном Минтрансе уточнили, что дорожные службы восстановили поврежденные опоры освещения, провели ямочный ремонт и другие необходимые работы в шести округах.

Специалисты провели работы на Леоновском шоссе в Балашихе, на улице Мира в Мытищах, а также в Домодедове и Подольске. Помимо этого, работники «Мосавтодора» восстановили работу светофора на Новоегорьевском шоссе в Котельниках, а на Староситненском шоссе в Ступине заменили поврежденный дорожный знак.

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Напомним, что различные дефекты и неисправности могут привести к созданию аварийных ситуаций или ДТП. В связи с этим сотрудники стараются оперативно принимать меры и проводить ремонтные работы.

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