Подмосковье 18 марта 2024, 13:24 Работы по содержанию дорог провели в 6 округах Подмосковья Пресс-служба Минтранса МО

Читать 360tv в

Специалисты «Мосавтодора» провели работы по приведению дорожных элементов в нормативное состояние. Рабочие отремонтировали ямы, светофоры и дорожные знаки в шести округах Подмосковья.

Так, в Ступине представители «Мосавтодора» скорректировали работу светофора на улице Городищенской, демонтировали старые знаки и установили новые в Чехове на улице Московской, а также восстановили работы линии освещения в Люберцах на улице Вертолетной.

Реклама

Помимо этого, специалисты отремонтировали искусственную дорожную неровность в селе Спасс Волоколамского округа и установили барьерное ограждение в Котельниках на Дзержинском шоссе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».