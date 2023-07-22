Подмосковье 22 июля 2023, 02:00 Работы по реставрации дома 1750 года постройки в Ивантеевке завершат осенью ФКР

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Дом № 28 по Детскому проезду в Ивантеевке 1750 года постройки отреставрируют к осени, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Объект входит в список культурного наследия Подмосковья.

Постройка принадлежала купчихе Баташевой, которая согласно сохранившимся источникам владела селениями Копнино и Вантеево. Она была второй женой одного из богатейших людей страны — Ивана Баташева.

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По словам краеведа Ивантеевки Елены Алексеевой, дом хорошо сохранился. Сперва он был деревянным, но со временем постройку обложили кирпичом.

«Самое лучшее, что можно было подарить городу, — это реставрация, не побоюсь этого слова, памятников архитектуры. Мне, как знатоку этих мест, отрадно видеть работы по восстановлению исторического облика так мною любимого Лыжинского дворика. Очень атмосферное место. Далеко не в каждом городе Подмосковья есть такие уголки истории. Сейчас приведут в первозданный вид и нужно наладить туристический маршрут. Здесь много о чем можно рассказать. Школьникам устраивать экскурсии обязательно», — поделилась Алексеева.

Реставрацию объектов культурного наследия выполняет подведомственный Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по согласованию с Минкультуры.

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