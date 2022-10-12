Работы по ремонту мягких кровель завершат в Подмосковье к наступлению холодов | 360°

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Работы по ремонту мягких кровель завершат в Подмосковье к наступлению холодов

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Скоро в Подмосковье настанут холода, температура станет устойчиво отрицательной. Перед этим периодом уже подходят к концу основные сезонные работы, которые связаны с ремонтом мягких рулонных кровель. В этом году в регионе собираются отремонтировать порядка 420 мягких кровель.

За этот год больше всего таких работ провели в Богородском и Дмитровском округах, в Одинцове и Пушкине, Люберцах, Кашире, Раменском, Балашихе. При всех действиях четко соблюдаются все правила безопасности. Все опасные зоны всегда обозначены сигнальной лентой, работы на большой высоте тоже проводятся по всем правилам. Перед каждым рабочим днем обязательно проводится инструктаж. Ход проведения работ строго контролируют специалисты. Эксперты обязательно четко проверяют все недочеты и то, как они устраняются.

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После того, как работы завершатся работы по капитальному ремонту, на них будет действовать гарантийный срок. Он в целом составляет пять лет. Если в течение гарантийного срока окажется, что действительно остались какие-то дефекты, то нужно составить акт на каждый из недостатков и обратиться к подрядчику. Все будет устранено абсолютно бесплатно и в разумный срок.

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Ремонтные работы

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