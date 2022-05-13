Работы по рекультивации завершают на полигоне «Парфеново»

На полигон ТКО «Парфеново» в Сергиево-Посадском округе 12 мая доставили установку для утилизации свалочного газа. Об этом сообщил глава Минэкологии Подмосковья.

«Полностью сформировано тело полигона, обустроены верхний и нижний защитный экраны. Почти полностью выстроена система сбора фильтрата и водоотведения, заканчивается обустройство системы активной дегазации. Все работы ведутся в соответствии с графиком», — сообщил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Установка для утилизации свалочного газа состоит из двух устройств — основного и резервного. Мощность установки составляет 1500 кубометров газа в час. Начаты работы по установке, после этого начнутся пуско-наладочные работы, отбор проб воздуха и проведение их лабораторных исследований.

Рекультивацию полигона ТКО «Парфеново» осуществляют в рамках федерального проекта «Чистая страна» президентского проекта «Экология».

Полигон «Парфеново» был закрыт в 2014 году после того, как эксплуатировался порядка сорока лет. За это время он вышел за границы первоначального землеотвода, на момент начала рекультивации в 2020 году его площадь составляла порядка 16 гектаров.

Все мусорные полигоны были закрыты в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.