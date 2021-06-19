Работы по рекультивации на 7 полигонах Подмосковья прошли по графику

Работы по рекультивации на семи закрытых полигонах в Московской области идут по графику. На них провели плановый контроль в рамках федерального проекта «Чистая страна», сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Работы ведутся на полигонах «Царево» в Пушкинском городском округе, «Слизнево» и «Каурцево» в Наро-Фоминском округе, «Вальцово» в Ступине, «Парфеново» в Сергиево-Посадском округе, «Съяново» в Серпухове и «Часцы» в Одинцовском округе.

«Работы идут в соответствии с графиками», — заявил заместитель председателя правительства региона — министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Рекультивация приблизилась к завершению на полигоне «Слизнево», где выполнено 87% задач. Далее идут «Царево» (более 83%) и «Вальцово» (76%).

На этих объектах полностью сформированы тела полигонов. А в «Царево» почти завершено обустройство системы сбора фильтрата и водоотведения, также началась отсыпка плодородного грунта для биологического этапа рекультивации.

Ранее Министерство экологии региона утвердило положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации закрытого полигона ТКО «Сафоново» в Раменском округе. Объект закрыли в декабре 2012 года. За время работы там накопилось около трех миллионов тонн отходов.