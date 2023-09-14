Подмосковье 14 сентября 2023, 12:17 Работы по подготовке почвы к акции «Наш лес. Посади свое дерево» завершили в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье с 16 по 30 сентября. Для того чтобы сеянцы прижились, специалисты подготовили борозды с помощью специальных лесных плугов.

«Работы по подготовке почвы к акции „Наш лес. Посади свое дерево“ на всех 24 лесных площадках области завершены. 16 сентября сеянцы будут высажены на площади 27,1 гектара», — отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В качестве центральной площадки акции выбрали участок вблизи деревни Новая Купавна Богородского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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