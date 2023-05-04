04 мая 2023, 15:05
Почву для проведения акции «Лес Победы» подготовили в Подмосковье
Акция «Лес Победы» пройдет в Подмосковье 13 мая. Добровольцы высадят деревья в память о погибших героях. Для проведения работ уже подготовили почву.
Как рассказали в Комлесхозе, подготовка почвы важная для успешной приживаемости лесных культур.
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«Работы по подготовке почвы к акции „Лес Победы“ завершены. Лесные площадки на территории 13 лесничеств готовы для посадки лесных культур на общей площади 24,7 гектара», — сказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.
На земле создали борозды специальными лесными плугами для того, чтобы сеянцы были посажены в почву с богатым гумусовым слоем. Филимонов добавил, что центральной площадкой акции станет территория вблизи села Ельдигино в Пушкине. Там подготовили для посадок 6,6 гектара.
Узнать, где проведут акцию и выбрать удобную площадку можно по ссылке в разделе «Сохраним лес 2023».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».
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