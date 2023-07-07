Подмосковье 07 июля 2023, 22:52 Работы по подготовке к отопительному сезону завершат в Подмосковье в сентябре

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По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье начали масштабную программу по подготовке ЖКХ отопительному сезону. Работы планируют завершить к 15 сентября.

В котельных Одинцова специалисты модернизируют оборудование. Все ресурсы проверяют на соответствие заданным параметрам, а также проводят профилактический ремонт газовых устройств.

«На территории Одинцовского округа 2136 многоквартирных домов, они все должны получить паспорта готовности. Сейчас уже порядка 800 домов получили документы и готовы к отопительному сезону», — отметил заместитель главы муниципалитета Михаил Коротаев.

Ранее о подготовке коммунальных систем к холодному времени года сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что в этом вопросе работает принцип «готовь сани летом».

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