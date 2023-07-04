Подмосковье 04 июля 2023, 05:27 Работы по переключению путей на Казанском направлении МЖД продлили до 15 июля Минтранс Подмосковья

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Работы по переключению путей на участке от Казанского вокзала до станции Выхино продлили до 15 июля для подготовки к запуску МЦД-3. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В связи с проведением мероприятий на железной дороге, до 4:40 утра 15 июля часть поездов на Казанском направлении выведут из графика движения. Некоторые рейсы проследуют по измененным маршрутам и остановкам, интервал вне часа пик увеличатся до 30-40 минут и до 10 минут в загруженное время. Часть электричек будут курсировать от и до станции Выхино.

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Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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