Подмосковье 14 февраля 2024, 12:51 Работы по остеклению надземного пешеходного перехода стартовали на улице Авиационной в Лобне Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Строители приступили к проведению работ по остеклению пролетного строения надземного пешеходного перехода на улице Авиационной в Лобне, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Это последний объект, который построят в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов аэропорта Шереметьево.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Алексей Гержик рассказал, что сейчас специалисты выполняют монтаж каркаса остекления и параллельно завершают работы по строительству остальных трех надземных пешеходных переходов.

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«В целом, в рамках реконструкции кольцевой развязки до конца второго квартала 2024 года будет завершено строительство четырех надземных переходов, которые обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения», — подчеркнул Алексей Гержик.

В конце 2022 года завершились основные работы — проезжую часть в районе аэропорта Шереметьево, включая улицу Авиационную, расширили до четырех полос движения. Также строители оборудовали пешеходную зону и остановки общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил сроки открытия путепроводов и тоннеля в Красногорске. Благодаря их строительству местные жители будут меньше тратить времени на дорогу от дома до МКАД.

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