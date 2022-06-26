Работы по очистке реки Лобня начались после слива неизвестного вещества

Вода в реке Лобня на участке в парке «Река времени» окрасилась в цвет ржавчины и загустела после того, как туда попало неизвестное вещество. Загрязнение нашли местные экоактивисты, которые сообщили экстренным службам и начали спасать застрявших в густой жидкости птиц.

Прибывшие на место специалисты МЧС оградили водный участок боновым заграждением, а сверху высыпали сорбент, чтобы связать загрязнитель и собрать его, пока он не ушел дальше.

Активисты вытаскивали из воды голубей и уток и пытались очистить их от странного вещества. Сильно пострадавшего огаря забрали домой, чтобы обеспечить ему уход.

Источник фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Ветеринар Александр Гаврилов заявил, что спасти голубей уже невозможно, так как вещество проникло в кожу.

«Есть еще шанс спасти уток в домашних условиях. Самое главное сейчас — как можно быстрее очистить речку», — подчеркнул он.

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области отобрали пробы, чтобы выяснить источник вещества. В ведомстве пообещали объявить результаты позднее.

Источник фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Глава городского Лобня Евгений Баришевский заявил, что после обхода всех колодцев нашли место, где неизвестные могли вылить вещество.

«Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. К работе подключилось не только местное, но и региональное МЧС. После засыпки сорбента образовавшуюся массу соберем в бочки и при помощи регионального оператора утилизируем. По классу опасности этот отход нужно дополнительно обезвредить. Эту экологическую катастрофу решаем всем миром», — заявил глава городского округа.

Евгений Баришевский поблагодарил всех неравнодушных жителей, которые оперативно отреагировали на проблему и продолжают спасать птиц. Он добавил, что открытие парка «Река времени» отложат, пока проблема с загрязнением реки не решится окончательно.