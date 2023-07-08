Подмосковье 08 июля 2023, 14:16 Работы по очистке реки Альбы начались в Лобне

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Специалисты приступили к работам по очистке реки Альбы в Лобне. Местные жители обратили внимание администрации на грязную воду и неприятный запах.

Среди горожан водоем носит название Мещериха и протекает через озера Долгое и Круглое. Как отметили жители, раньше в реке водились рыба и раки. На первом этапе благоустройства вырубили поврежденные деревья на берегах, затем приступили к очистке дна Альбы с помощью грунтового насоса.

«Наша цель — привести в целом в порядок реку. Протяженность — участок более 16 километров. В целом планируется достать более 50 тысяч кубических метров мусора и ила. Далее этот мусор складируется на специализированную площадку для последующей утилизации», — заявил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Ключевой проблемой Мещерихи являются хозяйственно-бытовые и промышленные канализации. Параллельно с очисткой русла также идет работа с нарушителями чистоты. Процесс контролируют представители Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с администрацией муниципалитета. Работы по преображению реки Альбы планируют завершить до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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