Подмосковье 14 сентября 2023, 23:08 Работы по модернизации системы водоснабжения в деревне Дворниково выполнили на 80% Пресс-служба администрации Воскресенска

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В деревне Дворниково городского округа Воскресенск продолжают работы по модернизации магистральной системы водоснабжения. Уровень готовности оценили на 80%.

На сегодняшний день специалисты установили 53 колодца и проложили 1,2 тысячи метров труб. Сейчас рабочие собирают и монтируют пожарные гидранты.

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«Все это позитивно скажется на качестве подаваемого жителям ресурса», — отметил глава округа Алексей Малкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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