Работы по капремонту многоквартирных домов возобновляют в Подмосковье
«В рамках принятого решения Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов дано поручение подрядным организациям возобновить все строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Московской области. При этом все подрядные организации должны обеспечить рабочих, находящихся на объектах капитального ремонта, средствами индивидуальной защиты (масками-респираторами), а также свести к минимуму контакты с собственниками многоквартирных домов», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Как добавил гендиректор Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, со своей стороны сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта переведены на полный рабочий режим с целью ежедневного контроля исполнения и соблюдения вышеуказанных поручений.
«В случае выявления нарушений со стороны подрядных организаций на месте сотрудниками ГБУ МО „УТНКР“ будут выдаваться предписания с минимальным сроком устранения нарушений и применяться штрафные санкции», — сказал Валерий Николов.