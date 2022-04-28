Работы по благоустройству территории возле площади Революции в Истре завершат к лету

Работы по благоустройству территории от площади Революции до городского рынка в Истре подходят к завершению. Уже летом обновленная зона отдыха станет местом притяжения не только жителей города, но и всего округа. Предварительные результаты работ оценила глава Истры Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь появится местный Арбат, здесь будут регулярно давать концерты оркестры и творческие коллективы. Территории добавят привлекательности и уюта новые деревья, кустарники и цветы, которые высадят единично и в композициях. Но и это еще не все.

«Первый в Подмосковье туманный фонтан, который мы планируем открыть к 1 июня, ко Дню защиты детей. Здесь же будут различные павильоны для мастер-классов, фотовыставок и выставок наших художников», — рассказала глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Ну что же, предвкушаем открытие!!! И ничего не планируем на 1 июня. Ведь это стоит увидеть!

«Это будет тонко дисперсное разбрызгивание воды в виде тумана, подсветка различными цветами, в виде радуги», — пояснил представитель подрядной организации Александр Белоусов.

Чего здесь теперь точно не будет — так это порядком всем надоевшего транспортного хаоса. В рамках благоустройства предусмотрели карман с разворотом и островком безопасности для автобусов. Есть и отдельное место для парковки такси, тоже с остановкой.

«Мне кажется, жители это оценят. Во-первых, это безопасность дорожного движения. Во-вторых — это удобство, в третьих, на самом деле стало действительно красиво и стильно», — отметила глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Для безопасности людей и для того, чтобы предотвратить вандальные действия — на улице установят камеры видеонаблюдения. Реализовать проект благоустройства удалось благодаря тому, что Истринский округ победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. И получил государственную поддержку из федерального бюджета.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев посоветовал, куда поехать на отдых в Московской области.