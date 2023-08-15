Подмосковье 15 августа 2023, 08:38 Работы по благоустройству двора начались в микрорайоне № 2 в Поварове под Солнечногорском пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Комплексное благоустройство двора началось в микрорайоне № 2 в поселке Поварово. Рабочие приступили к асфальтированию территории.

Всего в городском округе Солнечногорск приведут в порядок 10 дворов до конца года. Бордюры и асфальт уже обновили на проездах и пешеходных дорожках на улице Обуховская в Поварове, в микрорайонах Поваровка и Миронцево.

«В этом году работы были проведены благодаря нашим жителям, которые приняли активное участие в голосовании на портале „Добродел“ как по установке губернаторских площадок, так и комплексному благоустройству дворовых территорий. В каждом дворе появятся новые дворовые проезды, тропиночная сеть и увеличенное парковочное пространство для жителей», — рассказала начальник управления благоустройства и содержания территорий администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Попова.

Специалисты также установили камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» и новые детские площадки в микрорайоне Миронцево и в Лесном озере по губернаторской программе.

Кроме того, отремонтируют игровые комплексы по 22 адресам к концу августа. Там уложат безопасное резиновое покрытие и установят малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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