Работы начали с опережением. Воробьев проверил, как идет обновление школы №1 в Лотошине

В здании Лотошинской средней школы № 1 продолжается капитальный ремонт. В октябре учебному заведению исполнится 45 лет. Открытие здания после обновления запланировано на 1 сентября 2022 года. Ход ремонтных работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Лотошино — город небольшой, тихий и уютный. И очень приятно, что школа сделала прорыв и находится на высоких позициях в рейтинге. И 750 ребят, которые здесь учатся, могут рассчитывать, что смогут реализовать себя, на то, что образование соответствует стандартам. Прежде всего вам слова благодарности, коллективу, нужно дальше искать сильных учителей, они раскрывают таланты и делают детей сильнее», — сказал губернатор Подмосковья на встрече с директором, учителями и родителями учеников школы.

Глава региона отметил, что в Подмосковье на сегодня около миллиона учеников и 1200 школ. Порядка 360 учебных заведений должно пройти капитальный ремонт по президентской программе. Лотошинская школа станет одной из первых.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году порядка 62 школ мы отремонтируем», — уточнил он.

Лотошинская школа № 1 занимает 29-е место в рейтинге топ-100 школ Подмосковья. Ее создали в 1933 году. В 1977 году для нее построили новое здание, которое теперь проходит масштабное обновление. Директор школы Александра Матюкина рассказала, что сама оканчивала ее, но не планировала быть педагогом. Однако судьба решила иначе, она пошла работать в сферу образования и, как отметили коллеги и родители учеников, ей удалось вывести школу на новый уровень.

Источник фото: телеканал «360»

«Дизайн-проект для школы мы с родителями утвердили. Будет обновленная столовая, актовый зал, весь внешний вид здания. Чтобы все соответствовало тому, чтобы у детей было позитивное настроение и было желание учиться, капитальный ремонт будет и в спортзале. У нас достойные успехи в спорте, представляли Московскую область на президентских состязаниях, по мини-футболу участвуем в региональных состязаниях. У нас готовят и стобалльников, и мультибалльников, мы стараемся участвовать везде и обязательно побеждать», — добавила директор.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, школе действительно был нужен серьезный ремонт. У здания был плохой фасад, проблемы с кровлей, нуждались в обновлении коммуникации, водопровод, канализация.

Источник фото: телеканал «360»

После ремонта в школе немного изменится планировка, некоторые кабинеты станут больше, а часть перенесут на отдельный этаж, например, кабинет иностранного языка. Это нужно для того, чтобы лингвисты собирались вместе и проводили более качественные уроки. Планируется и закупка мебели.

Учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель, представитель педагогической династии в девятом поколении Марина Курганова рассказала, что ее дедушка был директором школы в Лотошине в 1941 году. История ее семьи тесно связана с преподавательским делом.

Источник фото: телеканал «360»

«Радостно осознавать, как школа развивается благодаря новым проектам, молодеет. Сегодня мы свидетели того, как переворачивается новая страница в истории нашей замечательной родной первой школы», — сказала она.

Воробьев отметил, что каждый год в Подмосковье строят порядка 25-30 школ. И когда в каком-либо городе появляется новая школа, ученики уже существующих учебных заведений говорят, что тоже хотят обновленные классы.

«Поэтому президентская программа очень важная, многолетняя. Я думаю, что все 300 с лишним школ у нас новое дыхание приобретут. Конечно, помня о традициях, которые вы помните. Обычно каждая школа несет свою историю, своих героев, выпускников, кем гордится — преподавателями, учителями», — сказал губернатор Московской области.

Многодетная мать Наталья Константинова рассказала, что сама окончила лотошинскую школу, ее дочь — тоже выпускница этого учебного заведения. Причем девочка с успехом смогла сдать ЕГЭ на 100 баллов и поступить на бюджет в медвуз. А это говорит о многом, отметила женщина. Ведь может показаться, что это простая сельская школа, но здесь дают очень глубокие знания.

Источник фото: телеканал «360»

«Люди здесь совсем другие у нас. Порядочные, добрые, отзывчивые», — поделилась она.

Женщина добавила, что ее младшие дети ходят в детский сад «Мечта» и зданию тоже нужен ремонт. Это очень большое заведение, туда ходят 320 воспитанников. Это не просто садик, а центр развития. Глава региона пообещал, что этот вопрос будет взят в разработку и решен. А в августе его пригласили приехать в Лотошино снова, чтобы посмотреть, как преобразилась школа № 1.

«Задача — чтобы в каждом муниципалитете, на каждой территории была своя флагманская школа, которая может претендовать на то, что ее выпускники могут поступать в ведущие российские вузы. В этом главный замысел», — подчеркнул глава Подмосковья.

В настоящее время в школе демонтируют старые инженерные системы, пришедшие в негодность наружную облицовку и утепление фасадов. Рабочие сняли деревянные полы в классах и коридорах, демонтировали сантехнические приборы. Начат и демонтаж утеплителя с цокольной части здания.

Источник фото: телеканал «360»

«Работы идут по плану. Демонтажные работы. 20 человек работают на объекте. По контракту выход 6 июня, но у нас уже сейчас идут подготовительные работы, чтобы уложиться в сроки», — пояснил представитель организации, которая занимается капремонтом школы.

Источник фото: телеканал «360»

Внутри помещений ведется грунтование и выравнивание стен, ремонт перегородок, убираются ненесущие конструкции в холлах и гардеробных. Вместе с представителем строительного контроля была дана оценка состоянию оконных рам для определения необходимости и объема замены.