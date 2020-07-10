Работы на месте потопа в Рузе засняли с воздуха. По восстановленной дороге уже едут машины

Городской округ Руза приводят в порядок после затопления. Участок Волоколамского шоссе, который размыли бурные потоки воды, полностью восстановили. Там уложили новый асфальт, чтобы обеспечить свободный проезд. Но восстановительные работы в округе еще не закончены. Немного воды еще остается на улицах, где сильная волна повредила дома жителей.

«360» публикует видео с места событий, снятое с коптера, а также фотографии с места событий.

С высоты можно увидеть, что часть жителей уже вернулась к своим домам. Одно из зданий полностью смыло, и на его месте остался только остов. Вода еще остается на улице, но ее немного. Рабочие продолжают ликвидацию последствий.

По снимкам видно, что по восстановленному участку дороги уже едут машины.

Источник фото: телеканал «360»

На части дороги пока перекрыта одна полоса. Там наносят новую разметку.

Источник фото: телеканал «360»

В жилом секторе округа остается еще немного воды.

Источник фото: телеканал «360»

На месте, где размыло дамбу, укладывают новые трубы, через которые пойдут осадки. Для того, чтобы жители могли ходить, в качестве мостика временно проложили деревянный настил.

Источник фото: телеканал «360»

Сильная волна снесла часть построек. Завалы пока не разбирали, но в скором времени приступят и к ним.

Источник фото: телеканал «360»

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рассказал, что на месте происшествия восстановили водопропускные трубы и укрепили дамбу, которая расположена выше по течению реки Городянки. По его словам, там тоже могла случиться авария. Работы на участке Волоколамского шоссе закончены.

«Жители города могут уже беспрепятственно воспользоваться этим участком дороги», — заявил министр.

Сейчас дорожники продолжат заниматься восстановлением муниципальной дороги. Движение по ней откроют в ближайшее время.

На расчистку городских улиц потребуется три-четыре дня, заявил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко. Он пояснил, что нужно провести расчистку русла и вывезти мусор, который принесла разлившаяся река. «С каждым жителем, кого затронула стихия, общаемся индивидуально. Многим сейчас требуется психологическая помощь», — отметил он.

Городской округ Руза затопило после двух дней обильных осадков и урагана, которые обрушились на Подмосковье. Поток реки Городянки вырос — и одна дамба просто не выдержала. Бурные потоки пошли по улицам, а после размыва насыпи образовалась сель из воды и песка.

Во вторник с места вывезли 52 человека, в том числе семерых детей. Их временно разместили в пансионате «Бабаево». Но к вечеру среды там остались только пять человек, так как остальные уехали к родственникам.

В это же время в ходе прокладки обводного канала вода подмыла техническую насыпь и устремилась к участкам и домам жителей. Власти городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации и создали оперативный штаб, где разбирали последствия бедствия.