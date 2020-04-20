Работы меньше не стало. Уролог из Жуковского рассказал о своих буднях в период пандемии

Коронавирус, по словам Романа, другие проблемы со здоровьем не отменил, хоть и принимают сейчас только тяжелобольных. Но вопросов прибавилось, и все об одном.

«Каждый день, каждый день друзья, родственники и не только задают вопросы о том, сколько пациентов, сколько погибших и зараженных, когда все кончится, есть ли вакцина, как лечить», — сказал Роман Хуснутдинов.

В Жуковской больнице он уролог-андролог. Работает здесь год. Раньше трудился в столице, позже перебрался в Подмосковье. Общий стаж — 15 лет. Любовь к медицине у него в крови.

Уролог рассказывает: даже после ночного дежурства утренний обход никто не отменял. Пациенты, например, с заболеваниями почек и надпочечников. Разный возраст, непохожие проблемы. К каждому важно найти свой подход.

А недавно Роман начал вести медицинский блог, хотя время на него находит редко. Работать через Instagram не собирается. Он к такому относится скептически. Но сам надеется, что его посты станут ликбезом для многих.

По словам Романа Хуснутдинова, общей мобилизации врачей разных специальностей пока не требуется, но он решил для себя, что при необходимости готов будет временно отойти от хирургического стола и тоже отправиться на борьбу с COVID-19.