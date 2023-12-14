Подмосковье 14 декабря 2023, 22:56 Работы конкурса «Дети против коррупции» начали появляться на баннерах Подмосковья Главное управление региональной безопасности Московской области

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Работы победителей конкурса «Дети против коррупции» начали появляться на баннерах в Московской области. Итоги конкурса подвели в конце июня, сообщили в Главном управлении региональной безопасности региона.

«Цель такой социальной рекламы — информировать население Московской области о возможности обратиться в ГУРБ Московской области в случае, если им стали известны факты коррупции», — уточнили в управлении.

Главное управление региональной безопасности Московской области Главное управление региональной безопасности Московской области Главное управление региональной безопасности Московской области Главное управление региональной безопасности Московской области Главное управление региональной безопасности Московской области

Мероприятия по антикоррупционному просвещению будут проводиться ежегодно в разных форматах.

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