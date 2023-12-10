Подмосковье 10 декабря 2023, 14:36 Работы для повышения тепла в домах микрорайона Восточный проведут в Электростали РИА «Новости»

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Падение температуры в домах жителей микрорайона Восточный городского округа Электросталь связано с переводом обслуживающей котельной на одноконтурную схему работы. Это необходимо, чтобы оперативно промывать теплообменники. Об этом «360» сообщили в администрации округа.

В ведомстве подчеркнули, что руководство муниципалитета создало оперативный штаб совместно с обслуживающей котельную организацией АО «ВКС», которая перешла на круглосуточный режим работы.

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К решению вопроса по обеспечению жилых домов дополнительным теплом подключили Машиностроительный завод. Сейчас на предприятии проводят подготовку к запуску котельной и паропровода для подачи энергоносителя в микрорайон Восточный. Но для проведения этих работ требуется время.

Сейчас прикладываются все усилия, чтобы тепло в домах жителей вернулось к нормативам. Ситуацию на контроле держит администрация округа, правительство Московской области и Министерство энергетики региона.